Группа компаний РОСМЭН реализует проекты в сфере товаров для детей. Направления деятельности представлены: книжной продукцией, журналами для детей, брендированными канцтоварами, игрушками и играми, коллекционными карточками.

ГК РОСМЭН является лицензиатом крупных международных брендов и занимается разработкой и выведением на рынок собственных торговых марок.

ГК РОСМЭН обеспечивает полный цикл вывода бренда на российский рынок товаров для детей: локализацию или разработку с нуля товарной линейки по стайл-гайду лицензиара; поставку контента на федеральные ТВ-каналы; разработку программы продвижения для группы товаров в конкретном регионе; дистрибуцию по всей территории РФ.

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Гарри Поттер

Один из самых известных проектов издательства — серия книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. На сегодняшний день изданы все 7 книг. Последняя, седьмая книга поступила в продажу 13 октября 2007 года.

В целом, наибольшее количество любителей Гарри Поттера предпочитают книги «РОСМЭН», объясняя это тем, что данное издательство выпустило более качественный перевод.

В серию входят:

РОСМЭН также выпустило в своем издательстве «Фантастические звери и места их обитания» , «Сказки Барда Бидля» и «Квиддич с древности до наших дней» . Издательство РОСМЭН с июня 2013 года больше не владеет эксклюзивными правами на издание «Гарри Поттера» на русском языке.

Таблица переводчиков «Росмэна»:

Книга — Переводчик(и)

Перевод РОСМЭНа имён и названий в книгах о Гарри Поттере

Во многих переведённых именах переводчики допустили замены.

Список изданий о мире Дж. Роулинг

«Гарри Поттер»

Книги серии также переиздавались дополнительными тиражами. Оформление было произведено по оригинал-макету.

Другие издания

Несмотря на то, что издательство не издает тексты Дж. Роулинг с 2013 года, оно продолжает публиковать подарочные издания о мире Гарри Поттера для взрослых.

Ссылки