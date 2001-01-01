Группа компаний РОСМЭН реализует проекты в сфере товаров для детей. Направления деятельности представлены: книжной продукцией, журналами для детей, брендированными канцтоварами, игрушками и играми, коллекционными карточками.
ГК РОСМЭН является лицензиатом крупных международных брендов и занимается разработкой и выведением на рынок собственных торговых марок.
ГК РОСМЭН обеспечивает полный цикл вывода бренда на российский рынок товаров для детей: локализацию или разработку с нуля товарной линейки по стайл-гайду лицензиара; поставку контента на федеральные ТВ-каналы; разработку программы продвижения для группы товаров в конкретном регионе; дистрибуцию по всей территории РФ.
Гарри Поттер
Один из самых известных проектов издательства — серия книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. На сегодняшний день изданы все 7 книг. Последняя, седьмая книга поступила в продажу 13 октября 2007 года.
В целом, наибольшее количество любителей Гарри Поттера предпочитают книги «РОСМЭН», объясняя это тем, что данное издательство выпустило более качественный перевод.
В серию входят:
- Гарри Поттер и Философский камень
- Гарри Поттер и Тайная комната
- Гарри Поттер и узник Азкабана
- Гарри Поттер и Кубок огня
- Гарри Поттер и Орден Феникса
- Гарри Поттер и Принц-полукровка
- Гарри Поттер и Дары Смерти
РОСМЭН также выпустило в своем издательстве «Фантастические звери и места их обитания» , «Сказки Барда Бидля» и «Квиддич с древности до наших дней» . Издательство РОСМЭН с июня 2013 года больше не владеет эксклюзивными правами на издание «Гарри Поттера» на русском языке.
Таблица переводчиков «Росмэна»:
Книга — Переводчик(и)
- Философский камень — И. Оранский; обработка М. Литвиновой
- Тайная комната — М. Литвинова
- Узник Азкабана — М. Литвинова
- Кубок огня — М. Литвинова, А. Лях, М. Межуев, Е. Саломатина
- Перевод стихов — А. Лях
- Орден Феникса — В. Бабков, В. Голышев, Л. Мотылёв
- Принц-полукровка — М. Лахути, С. Ильин
- Дары Смерти — С. Ильин, М. Лахути, М. Сокольская
Перевод РОСМЭНа имён и названий в книгах о Гарри Поттере
Во многих переведённых именах переводчики допустили замены.
|Имя в оригинале
|Русская транскрипция
|Значение составляющих имя/фамилию слов (если есть)
|Перевод РОСМЭН
|Rowena Ravenclaw
|Ровена Рэйвенкло
|Rowena — имя возлюбенной рыцаря Айвенго[1], Raven — «ворон», Сlaw — «коготь»
|Кандида Когтевран
|Pomona Sprout
|Помона Спраут
|«Sprout» означает «росток», «побег», «отросток», изредка этим словом обозначают брюссельскую капусту
|Помона Стебль
|Severus Snape
|Северус Снейп
|
|Северус Снегг
|Neville Longbottom
|Невилл Лонгботтом
|Long — «длинный», «долгий»; Bottom — «дно», «низ», «основа», «суть», в просторечье — «задница»
|Невилл Долгопупс
|Helga Hufflepuff
|Хельга Хаффлпафф
|Пенелопа Пуффендуй
|Nicholas de Mimsy-Porpington
|Николас де Мимси-Порпиньон
|Николас де Мимси-Дельфингтон (настоящее имя Почти Безголового Ника)
|Tom Riddle
|Лорд Волдеморт
|Имя получено по анаграмме от настоящего имени персонажа: Tom Marvolo Riddle превращается во фразу I am Lord Voldemort (я — лорд Волдеморт); «Волдемор» переводится с французкого как «полёт смерти».
|Волан-де-Морт
|Firenze
|Фиренце
|Так по-английски называется город Флоренция
|Флоренц
|Griphook
|Грипхук
|Grip — «захват»; Hook — «крючок»
|Крюкохват
|Rolanda Hooch
|Роланда Хуч
|Hooch — «самогон»[3]
|Мадам Трюк
Список изданий о мире Дж. Роулинг
«Гарри Поттер»
Книги серии также переиздавались дополнительными тиражами. Оформление было произведено по оригинал-макету.
|Название
|Обложка
|Описание
|Гарри Поттер и Философский камень
|Год : 2000, 2002
Число страниц : 400
Тираж :
Доп. тираж : 200 000
Перевод : И. В. Оранский
Оформитель : Мэри Грандпре
|Гарри Поттер и Тайная комната
|Год : 2001, 2002
Число страниц : 480
Тираж :
Доп. тираж :
Перевод : М. Д. Литвинова
Оформитель : Мэри Грандпре
|Гарри Поттер и Узник Азкабана
|Год : 2001, 2002
Число страниц : 512
Тираж :
Доп. тираж : 200 000
Перевод : М. Д. Литвинова
Оформитель : Мэри Грандпре
|Гарри Поттер и Кубок огня
|Год : 2002
Число страниц : 672
Тираж : 1 200 000
Перевод : М. Д. Литвинова, А. Лях, М. Межуев, Е. Саломатина
Оформитель : Мэри Грандпре
|Гарри Поттер и Орден Феникса
|Год : 2004
Число страниц : 832
Тираж : 150 000
Перевод : В. Бабков, В. Голышев, Л. Мотылёв
Оформитель : Мэри Грандпре
|Гарри Поттер и Принц-полукровка
|Год : 2005, 2006
Число страниц : 672
Тираж :
Доп. тираж : 50 000
Оформитель : Мэри Грандпре
|Гарри Поттер и Дары Смерти
|Год : 2007
Число страниц : 640
Тираж : 1 200 000
Перевод : С. Ильин, М. Лахути, М. Сокольская
Оформитель : Мэри Грандпре
Другие издания
Несмотря на то, что издательство не издает тексты Дж. Роулинг с 2013 года, оно продолжает публиковать подарочные издания о мире Гарри Поттера для взрослых.
|Название
|Обложка
|Описание
|Волшебные миры Гарри Поттера
|Год : 2002
Число страниц : 170
Тираж :
Доп. тираж : 30 000
Автор : Дэвид Колберт
Перевод : Т. В. Кадаш, О. А. Литвинова
|Сказки барда Бидля
|Год : 2008
Число страниц :
Тираж :
Перевод : Майя Лахути
Оформитель :
|Фантастические звери и места их обитания
|Год : 2009, 2010
Число страниц :
Тираж :
Перевод : Майя Лахути
Оформитель :
|Квиддич с древности до наших дней
|Год : 2010
Число страниц :
Тираж :
Перевод : Майя Лахути
Оформитель :
|Гарри Поттер. Рождение легенды
|Год : 2010, 2012, 2016
Число страниц : 160
Тираж :
Доп. тираж : 5 000
Автор : Брайан Сибли
Перевод : Майя Лахути
|Гарри Поттер. Мир волшебства. История легенды
|Год : 2013, 2016
Число страниц : 532
Тираж :
Доп. тираж : 2 000
Автор : Боб Маккейб
Перевод : С. А. Анастасян, А. С. Потапова
|Гарри Поттер. Фантастические существа
|Год : 2015
Число страниц : 207
Тираж : 4 000
Автор : Джоди Ревенсон
Перевод : Ю. В. Седова
|Гарри Поттер. Волшебный мир. Путеводитель
|Год : 2016
Число страниц : 208
Тираж : 8 000
Автор : Джоди Ревенсон
Перевод : Н. Конча, П. Лемени-Македон
|Гарри Поттер. Герои. Маги и маглы
|Год : 2016
Число страниц : 208
Тираж :
Автор : Джоди Ревенсон
Перевод :
|Гарри Поттер. Магические артефакты
|Год : 2016
Число страниц : 208
Тираж : 8 000
Автор : Джоди Ревенсон
Перевод : Н. Конча, П. Лемени-Македон
Ссылки
Примечания
- ↑ См. статью «Имена из литературных произведений»
- ↑ Джоан Роулинг в одном из интервью подтвердила, что последнюю «т» произносить не надо
- ↑ В русских переводах также встречается Роланда Самогони