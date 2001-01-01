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Издательства реального мира, Требует доработки

РОСМЭН

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Rosman

РОСМЭН

Группа компаний РОСМЭН реализует проекты в сфере товаров для детей. Направления деятельности представлены: книжной продукцией, журналами для детей, брендированными канцтоварами, игрушками и играми, коллекционными карточками.

ГК РОСМЭН является лицензиатом крупных международных брендов и занимается разработкой и выведением на рынок собственных торговых марок.

ГК РОСМЭН обеспечивает полный цикл вывода бренда на российский рынок товаров для детей: локализацию или разработку с нуля товарной линейки по стайл-гайду лицензиара; поставку контента на федеральные ТВ-каналы; разработку программы продвижения для группы товаров в конкретном регионе; дистрибуцию по всей территории РФ.

Гарри Поттер

Один из самых известных проектов издательства — серия книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. На сегодняшний день изданы все 7 книг. Последняя, седьмая книга поступила в продажу 13 октября 2007 года.

В целом, наибольшее количество любителей Гарри Поттера предпочитают книги «РОСМЭН», объясняя это тем, что данное издательство выпустило более качественный перевод.

В серию входят:

РОСМЭН также выпустило в своем издательстве «Фантастические звери и места их обитания» , «Сказки Барда Бидля» и «Квиддич с древности до наших дней» . Издательство РОСМЭН с июня 2013 года больше не владеет эксклюзивными правами на издание «Гарри Поттера» на русском языке.

Таблица переводчиков «Росмэна»:

Книга Переводчик(и)

Перевод РОСМЭНа имён и названий в книгах о Гарри Поттере

Во многих переведённых именах переводчики допустили замены.

«Гарри Поттер и Философский камень»
Имя в оригинале Русская транскрипция Значение составляющих имя/фамилию слов (если есть) Перевод РОСМЭН
Rowena Ravenclaw Ровена Рэйвенкло Rowena — имя возлюбенной рыцаря Айвенго[1], Raven — «ворон», Сlaw — «коготь» Кандида Когтевран
Pomona Sprout Помона Спраут «Sprout» означает «росток», «побег», «отросток», изредка этим словом обозначают брюссельскую капусту Помона Стебль
Severus Snape Северус Снейп
Северус Снегг
Neville Longbottom Невилл Лонгботтом Long — «длинный», «долгий»; Bottom — «дно», «низ», «основа», «суть», в просторечье — «задница» Невилл Долгопупс
Helga Hufflepuff Хельга Хаффлпафф
Пенелопа Пуффендуй
Nicholas de Mimsy-Porpington Николас де Мимси-Порпиньон
Николас де Мимси-Дельфингтон (настоящее имя Почти Безголового Ника)
Tom Riddle Лорд Волдеморт

[2]

Имя получено по анаграмме от настоящего имени персонажа: Tom Marvolo Riddle превращается во фразу I am Lord Voldemort (я — лорд Волдеморт); «Волдемор» переводится с французкого как «полёт смерти». Волан-де-Морт
Firenze Фиренце Так по-английски называется город Флоренция Флоренц
Griphook Грипхук Grip — «захват»; Hook — «крючок» Крюкохват
Rolanda Hooch Роланда Хуч Hooch — «самогон»[3] Мадам Трюк

Список изданий о мире Дж. Роулинг

«Гарри Поттер»

Книги серии также переиздавались дополнительными тиражами. Оформление было произведено по оригинал-макету.

Название Обложка Описание
Гарри Поттер и Философский камень
Harry Potter and the Philosopher&#039;s Stone
Год : 2000, 2002

Число страниц : 400

Тираж :

Доп. тираж : 200 000

Перевод : И. В. Оранский

Оформитель : Мэри Грандпре

Гарри Поттер и Тайная комната
Hp-chamber
Год : 2001, 2002

Число страниц : 480

Тираж :

Доп. тираж :

Перевод : М. Д. Литвинова

Оформитель : Мэри Грандпре

Гарри Поттер и Узник Азкабана
121341
Год : 2001, 2002

Число страниц : 512

Тираж :

Доп. тираж : 200 000

Перевод : М. Д. Литвинова

Оформитель : Мэри Грандпре

Гарри Поттер и Кубок огня
Harry Potter and the Goblet of Fire
Год : 2002

Число страниц : 672

Тираж : 1 200 000

Перевод : М. Д. Литвинова, А. Лях, М. Межуев, Е. Саломатина

Оформитель : Мэри Грандпре

Гарри Поттер и Орден Феникса
HP5 Order of the Phoenix
Год : 2004

Число страниц : 832

Тираж : 150 000

Перевод : В. Бабков, В. Голышев, Л. Мотылёв

Оформитель : Мэри Грандпре

Гарри Поттер и Принц-полукровка
Обложка книги «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
Год : 2005, 2006

Число страниц : 672

Тираж :

Доп. тираж : 50 000

Перевод : М. Лахути, С. Ильин

Оформитель : Мэри Грандпре

Гарри Поттер и Дары Смерти
Обложка книги «Гарри Поттер и Дары Смерти»
Год : 2007

Число страниц : 640

Тираж : 1 200 000

Перевод : С. Ильин, М. Лахути, М. Сокольская

Оформитель : Мэри Грандпре

Другие издания

Несмотря на то, что издательство не издает тексты Дж. Роулинг с 2013 года, оно продолжает публиковать подарочные издания о мире Гарри Поттера для взрослых.

Название Обложка Описание
Волшебные миры Гарри Поттера
ВолшбныеГарриПоттера
Год : 2002

Число страниц : 170

Тираж :

Доп. тираж : 30 000

Автор : Дэвид Колберт

Перевод : Т. В. Кадаш, О. А. Литвинова

Сказки барда Бидля
Сказки барда бидля
Год : 2008

Число страниц :

Тираж :

Перевод : Майя Лахути

Оформитель :

Фантастические звери и места их обитания
Магические твари
Год : 2009, 2010

Число страниц :

Тираж :

Перевод : Майя Лахути

Оформитель :

Квиддич с древности до наших дней
1288092731 ksv1
Год : 2010

Число страниц :

Тираж :

Перевод : Майя Лахути

Оформитель :

Гарри Поттер. Рождение легенды
Garri-potter-rozhdenie-legendy-rosmen-sibli-b-0-4
Год : 2010, 2012, 2016

Число страниц : 160

Тираж :

Доп. тираж : 5 000

Автор : Брайан Сибли

Перевод : Майя Лахути

Гарри Поттер. Мир волшебства. История легенды
Garri-potter-mir-volshebstva-istorija-legendy-rosmen-makkejb-b-0-3 (1)
Год : 2013, 2016

Число страниц : 532

Тираж :

Доп. тираж : 2 000

Автор : Боб Маккейб

Перевод : С. А. Анастасян, А. С. Потапова

Гарри Поттер. Фантастические существа
ФС рус
Год : 2015

Число страниц : 207

Тираж : 4 000

Автор : Джоди Ревенсон

Перевод : Ю. В. Седова

Гарри Поттер. Волшебный мир. Путеводитель
HarryPotterMagicalPlacesFromTheFilms
Год : 2016

Число страниц : 208

Тираж : 8 000

Автор : Джоди Ревенсон

Перевод : Н. Конча, П. Лемени-Македон

Гарри Поттер. Герои. Маги и маглы Год : 2016

Число страниц : 208

Тираж :

Автор : Джоди Ревенсон

Перевод :

Гарри Поттер. Магические артефакты
Harry Potter- The Artifact Vault 2
Год : 2016

Число страниц : 208

Тираж : 8 000

Автор : Джоди Ревенсон

Перевод : Н. Конча, П. Лемени-Македон

Ссылки

Примечания

  1. См. статью «Имена из литературных произведений»
  2. Джоан Роулинг в одном из интервью подтвердила, что последнюю «т» произносить не надо
  3. В русских переводах также встречается Роланда Самогони
Получено из «https://harrypotter.fandom.com/ru/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9C%D0%AD%D0%9D?oldid=314671»
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